قوات الأمن السودانية تعتدي بالضرب على مصور RT

أفاد مراسل RT في السودان مساء الخميس بأن قوات الأمن السودانية اعتدت بالضرب على مصور RT متوكل عيسى.

وقال مراسلنا إن قوات الأمن اعتدت على الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم احتجاجات الخميس.

من جهتها أصدرت "شبكة الصحفيين السودانيين" بيانا أدانت فيه "الاعتداءات الوحشية التي نفذتها أجهزة النظام ضد الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم مواكب اليوم".

وقالت في البيان: "قامت أجهزة النظام القمعي بالاعتداء على مراسلتي قناة "الشرق" سالي عثمان ومها التلب واحتجازهما في مكتب القناة لساعات ومنعتهما من القيام بواجبهما في التغطية ونقل الأخبار".

وأضافت أن تلك الأجهزة الأمنية قامت باقتحام مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" واعتدت بالضرب على الصحفيين وطواقم القناتين متسببة في إصابات لعدد منهم، كما قامت بنهب وسرقة ممتلكات المكتب، كما تم الاعتداء على مكتب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضافت أن تلك الاعتداءات لن تحول دون أن يعمل الصحفيون على القيام بدورهم النبيل.

كما أدانت الشبكة استمرار قطع خدمتي الإنترنت والهاتف، مشددة على أن محاولة حجب العالم عما يدور في السودان فاشلة لا محالة.

وذكرت أن القتل والقمع والممارسات الإرهابية موثقة، مؤكدة أن تلك الممارسات القمعية لن تقلل من عزم الثوار ولن تحول دون أن ينال الشعب ما يصبو إليه من غايات الثورة في الحرية والعدالة والسلام والمساواة.

المصدر: RT