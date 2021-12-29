مصر تنوي طرح المحطات الكهربائية المقامة مع شركة "سيمنس" في البورصة

أعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن السلطات المصرية تستهدف طرح المحطات الكهربائية المقامة مع شركة "سيمنس" في البورصة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية واستعراض تطورات بعض مشروعات صندوق مصر السيادي الاستثمارية.

وخلال الاجتماع استعرض سليمان، حسب بيان للحكومة، "أهم التطورات الخاصة ببعض المشروعات الاستثمارية للصندوق، حيث تطرق إلى عمليات الطروحات، مبرزا أهم الخطوات المتخذة لطرح بعض شركات جهاز مشروعات الخدمة المدنية، وآليات طرح الشركات بالبورصة المصرية".

وتطرق سليمان إلى "خطة الصندوق لطرح المحطات المقامة مع شركة "سيمنس" بالبورصة المصرية"، لافتا إلى أن "هذا الطرح يعد من أهم المشروعات التي تتماشي مع أهداف الدولة المصرية".

وأضاف أن الطرح "يعد تجسيدا للهدف الرئيسي للصندوق، والمتمثل في خلق شراكات مع القطاع الخاص لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، هذا بالإضافة إلى إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة".

وأوضح سليمان أن "المستهدفات الرئيسية للخطة تعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري للدولة، فضلا عن خلق فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الطاقة".

المصدر: RT