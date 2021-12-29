تركيا تعزي السودان

قدمت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، التعازي إلى السودان في ضحايا انهيار منجم بدائي للذهب أمس، غربي البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مصرع 38 من عمال المنجم بولاية غرب كردفان، متمنية الرحمة من الله لأرواح الضحايا، والصبر والسلوان لذويهم، وأبلغت تعازيها الحارة إلى الشعب السوداني.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مصرع 38 من عمال التعدين التقليدي جراء انهيار منجم بدائي للذهب، بولاية غرب كردفان، بغرب السودان.

ومنذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان، حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب.

وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص، ينتجون حوالي 80 بالمئة من إنتاج البلاد من الذهب، الذي يبلغ حوالي 80 طنا سنويا.

المصدر: الأناضول