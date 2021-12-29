الأردن: أكثر من 37 ألف إصابة نشطة بكورونا حاليا
Reuters
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أفادت وزارة الصحة الأردنية، بوجود 37 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم.
وذكرت وزارة الصحة في إيجازها اليومي بأن 12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء.
وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و57 ألفا و 295 إصابة.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و 135 حالة شفاء.
المصدر: عمون
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