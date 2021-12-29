بالفيديو.. وصول قوات من "ألوية العمالقة" إلى عتق عاصمة محافظة شبوة اليمنية

وصلت قوات من "ألوية العمالقة" العسكرية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق البلاد، قادمة من الساحل الغربي.

وقال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" المنضوية ضمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إن هذه القوات التي يقودها العميد أبو زرعة المحرمي "ستساهم في تحرير المديريات التي سقطت بيد مليشيات الحوثي في المحافظة".

المصدر: RT