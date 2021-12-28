التحالف العربي: نراقب نشاطا عدائيا للحوثيين في العاصمة صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه يراقب "نشاطا عدائيا لعناصر المليشيا الحوثية بالعاصمة اليمنية صنعاء".

وقال التحالف إنه "على المليشيا وقف النشاط العدائي فورا وإخلاء المعسكرات"، محذرا أنه "في حال عدم الانصياع سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني".

المصدر: قناة السعودية