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السيسي يكشف سبب قذف القطارات بالحجارة في مصر (فيديو)

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السيسي يكشف سبب قذف القطارات بالحجارة في مصر (فيديو)
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كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب قيام بعض الأشخاص في مصر، بقذف القطارات بالحجارة أثناء سيرها على خطوط السكك الحديدية.

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وقال السيسي، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع "كيما 2" للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء: "الناس بتضرب القطار بالطوب عشان شكله تعبان مش عاجبه ورافضه، لما يبقى الخط كويس وحد يعمل كده (يرميه بالطوب) نحاسبه".

وتابع: "منقبلش إن المحطة يبقى عليها نقطة زيت ومكسرة أو فيها لمبة محروقة، عاوزين نشوف شغلنا وكل ما كان فيه عمال موجودة تعمل الشغل اللي عليها، إحنا اللي نتكلم وإنتوا تعملوا وتشتغلوا وكل حاجة تكون حلوة لا ستارة تتقطع أو لوح زجاج مكسور".

وأضاف السيسي، إن عدم إلقاء ورقة على الأرض أو وجود بقعة زيت على السكك الحديد مسؤولية القائمين والعاملين بالمنظومة.

المصدر: اكسترا نيوز

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