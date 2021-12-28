مصر تسجل 851 إصابة و31 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين 851 إصابة و31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وتشير الأرقام المسجلة إلى زيادة في الإصابات وانخفاض في الوفيات، مقابل اليوم السابق الذي رصدت فيه 823 إصابة و37 وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 382194، من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639 وفاة".

المصدر: "رويترز"