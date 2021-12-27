الحوثيون يسمحون باستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى صنعاء

سمحت جماعة "أنصار الله" الحوثية باستئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء بشكل مؤقت.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحوثيين عن "استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي، ابتداء من اليوم الاثنين، بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقتة".

وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، إنه تم إصلاح أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية في مطار صنعاء الدولي بصورة مؤقتة، والتي كانت معطلة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الطيران المدني بالمطار.

ولفت البيان إلى أن "العدوان" من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية "منع دخول أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية، التي اشترتها الهيئة لمطار صنعاء لتحل محل تلك الأجهزة القديمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى تعطل تلك الأجهزة".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن عدم ضمان استمرارية عمل تلك الأجهزة على المدى الطويل نظرا لقدمها".

المصدر: "سبأ"