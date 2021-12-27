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الملكة نور تكشف حقيقة مغادرة الأمير حمزة الأردن نحو كندا

أخبار العالم العربي

الملكة نور تكشف حقيقة مغادرة الأمير حمزة الأردن نحو كندا
Reuters
الملكة نور الحسين
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نفت الملكة نور الحسين الأنباء المتداولة حول سفر نجلها الأمير الأردني حمزة إلى خارج البلاد.

وتساءلت ملكة الأردن السابقة (أرملة الراحل الملك حسين) في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر" أمس الأحد، عن القصد من "ترويج الإشاعات العجيبة" حول تواجد ابنها في كندا.

وقالت: "الأمير حمزة لا يزال في السجن الأردني. ولا يزال ينتظر العدالة وحقه الإنساني في الدفاع عن نفسه ضد اغتيال الشخصية".

وفي وقت سابق، أعادت الملكة نشر تغريدة للصحفي علي يونس، التي أكد فيها على أن الأمير حمزة بن الحسين، أخ (غير الشقيق) الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، لا يزال تحت الاقامة الجبرية في عمان.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر، بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله، الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

المصدر: RT

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