الملكة نور تكشف حقيقة مغادرة الأمير حمزة الأردن نحو كندا

نفت الملكة نور الحسين الأنباء المتداولة حول سفر نجلها الأمير الأردني حمزة إلى خارج البلاد.

وتساءلت ملكة الأردن السابقة (أرملة الراحل الملك حسين) في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر" أمس الأحد، عن القصد من "ترويج الإشاعات العجيبة" حول تواجد ابنها في كندا.

What is the intent behind bizarre rumours about his being in Canada, when #PrinceHamzah ,still in Jordanian home imprisonment,continues to wait for justice and his basic human and Jordanian right to defend himself against character assassination. — Noor Al Hussein (@QueenNoor) December 26, 2021

وقالت: "الأمير حمزة لا يزال في السجن الأردني. ولا يزال ينتظر العدالة وحقه الإنساني في الدفاع عن نفسه ضد اغتيال الشخصية".

وفي وقت سابق، أعادت الملكة نشر تغريدة للصحفي علي يونس، التي أكد فيها على أن الأمير حمزة بن الحسين، أخ (غير الشقيق) الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، لا يزال تحت الاقامة الجبرية في عمان.

الامير حمزة بن الحسين شقيق الملك عبدالله الثاني ملك الاردن لا زال تحت الاقامة الجبرية في عمان. الشائعات انه " غادر الى كندا " غير صحيحة. الامير حمزة يخضع الى حراسة مشددة بحرس يتغير بشكل مستمر و دون وسائل اتصال خارجية. #princehamza#الامير_حمزة — Ali Younes (@Ali_reports) December 25, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر، بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله، الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

المصدر: RT