مادورو عن الأسد: رجل شجاع وبطل ومناضل وسينهض مع شعبه بسوريا من جديد
قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن الرئيس السوري بشار الأسد "رجل شجاع وبطل ومناضل، ولديه عائلة جميلة وشعب رائع"، مؤكدا أنه سينهض بسوريا من جديد.
وأضاف مادورو في لقاء خاص لقناة الميادين: "لقد كُتب عليها (سوريا) أن تتحمل حربا إرهابية إجرامية.. الشعب السوري عانى كثيرا خلال السنوات الـ11 الماضية، وعرف كيف يصمد، وكيف ينتصر. والجيش العربي السوري، ومعه الشعب السوري الموحد، والرئيس بشار الأسد، سوف ينهضون بسوريا من جديد، وسيحررونها كاملة".
ورأى مادورو أن "العالم العربي، والعالم أجمع، سوف تصيبهما الدهشة من كيفية انبعاث سوريا من جديد، في الآتي من السنين".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس لـ #الميادين:— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 26, 2021
الجيش العربي السوري، ومعه الشعب السوري الموحّد والرئيس #بشار_الأسد سوف ينهضون بسوريا من جديد وسوف يحرّرونها كاملة.@NicolasMaduropic.twitter.com/yflOPoDmLI
المصدر: الميادين
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