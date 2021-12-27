مصر.. 823 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة يوم الأحد.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الإصابات وزيادة في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 866 إصابة و25 وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و21608 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"