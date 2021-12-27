 
مباشر

مصر.. 823 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

أخبار العالم العربي

مصر.. 823 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة
Reuters GHA/JOF
كورونا في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1rl

سجلت وزارة الصحة المصرية 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة يوم الأحد.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الإصابات وزيادة في الوفيات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 866 إصابة و25 وفاة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و21608 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا