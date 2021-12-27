الريال اليمني يتعافى أمام الدولار

شهد سعر صرف الريال اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية مع تراجع عمولة التحويل إلى 28%، في تعاملات مساء يوم الأحد.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن سعر الريال في السوق السوداء سجل صباح اليوم وصل إلى 830 ريالا للدولار للشراء و840 ريالا للبيع.

فيما بلغ سعر الريال وفق آخر تحديث للبنك المركزي في عدن، مساء الأحد، 799 ريال للدولار الواحد لشراء و830 ريالا للبيع.

ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.

المصدر: مواقع إخبارية يمنية