المغرب يسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Reuters MS
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سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 734 إصابة أمس السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 956119 حالة.
كما سجلت السلطات حالة وفاة إضافية مقابل حالتين أمس، لترتفع أعداد الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 14828.
وأوقف المغرب، يوم الخميس، الرحلات الاستثنائية التي بدأت الأسبوع الماضي، مغلقا بذلك حدوده نهائيا أمام المسافرين حتى نهاية العام، بينما شهدت الإصابات بالفيروس ارتفاعا نسبيا خلال الأيام الأخيرة.
المصدر: وكالات
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