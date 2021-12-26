مراسلنا: مقاتلات التحالف تشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء

أفاد مراسلنا في اليمن بأن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الأحد.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أعلنت، اليوم الأحد، عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة الجوف اليمنية المتلاصقة مع حدود السعودية بشمال البلاد.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في اليمن، وإعلان الحوثيين أمس عن شنهم هجمات صاروخية على "مواقع هامة وحساسة جدا" في منطقة جازان السعودية، فيما أكدت المملكة مقتل شخصين جراء سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على مدينة صامطة السعودية .

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء، فيما ترد "أنصار الله" بشن هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

المصدر: RT + وكالات