الأردن يسجل 43 وفاة و1447 إصابة جديدة بكورونا

سجل الأردن يوم الأحد، 43 وفاة و1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 12487، فيما بلغت الإصابات 1052868.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 5256 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 997546، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 42835.

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فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 124 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 106، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1050 حالة.

المصدر: قناة "المملكة"