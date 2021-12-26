لجنة الأوبئة الأردنية: من لم يتلق لقاح كورونا بجرعتيه عليه الجلوس في البيت

قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي ، أن من لم يتلق لقاح فيروس كورونا بجرعتيه عليه الجلوس في بيته وعدم التسبب بمشاكل للأردن.

وكشف حجاوي عن شفاء حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" وخروجهما من العزل، وزوال الأعراض منهما.

وأضاف حجاوي في تصريحات للتلفزيون الأردني اليوم الأحد، أن هناك 33 حالة فقط مؤكدة بمتحور "أوميكرون".

وأشار إلى أن "الموجة الثالثة لفيروس كورونا التي دخلنا بها وصلنا لذروتها من 4-10 ديسمبر الجاري، وأننا وصلنا إلى معدلات بتناقص الاصابات، والمسبب للموجة هو متحور دلتا".

ولفت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة إلى أن "أوميكرون" هو "خطر جديد، والبروتوكول الخاص به مفعل بطريقة صحيحة".

وقال إن "فحص كورونا الخاص بالكشف عن "أوميكرون" سيستخدم في المطار وسيطبق بالمعابر الحدودية الأخرى، ولكن في الأكثر سيكون استخدامه في المطار".

وشدد على أن الفحص يستغرق 24 ساعة لمنح نتيجة حول الاشتباه بتفشي "أوميكرون".

وأكد أن تلقي اللقاحات المضادة لكورونا هو الذي يحمي من الإصابة بالفيروس.

المصدر: خبرني