فوج من أسرى "حماس" يضرب عن الطعام
أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس"، عن انطلاق مرحلة الإضراب عن الطعام في إطار المعركة مع إدارة السجون الإسرائيلية.
وقالت الهيئة في رسالة نقلها مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد: "في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، نعلن خلال الساعات المقبلة عن فصل آخر من فصول المعركة بدخول الفوج الأول من المضربين عن الطعام، يتقدمهم القادة الرموز".
وكشفت الهيئة أن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام يتبعها حل فعلي للتنظيم، وقالت إن "لهذه الخطوة ما بعدها".
وبدأت المواجهة الحالية مع إدارة السجون الإسرائيلية بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الأسيرات والأسرى في قسم "12" بسجن "نفحة".
المصدر: مكتب إعلام الأسرى
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