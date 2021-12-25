الرئيس اليمني يقيل محافظ شبوة ويعين العولقي خلفا له

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وعين عوض محمد عبدالله العولقي ابن الوزير خلفا له.

وقضى قرار جمهوري بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظا لمحافظة شبوة، والبدء بالعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارا بتعيين محمد صالح بن عديو مستشارا لرئيس الجمهورية.

يأتي ذلك بعد مطالب بإقالة محافظ شبوة بن عيدو، الذي يتهمه البعض بأنه مقرب من حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، وكذلك اتهامات له بتسليم عدد من مديريات المحافظة للحوثيين.

المصدر: "سبأ" + وكالات