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التحالف العربي: سنعرض أدلة على تورط "حزب الله" في الأزمة اليمنية

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التحالف العربي: سنعرض أدلة على تورط
Reuters Hamad I Mohammed
المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي.
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تعهد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، بعرض "أدلة" على تورط "حزب الله" اللبناني في الأزمة اليمنية.

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وقال التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، إنه يعتزم إجراء "إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي غدا عند الساعة الرابعة عصرا".

وأضاف: "سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات".

كما شدد على أنه سيعرض "أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة".

وتعتبر السعودية "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا متحالفا مع إيران، القوة الدولية الأكبر التي تدعم الحوثيين في حرب اليمن.

المصدر: "واس" + وكالات

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