التحالف: نفذنا 40 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أعلن التحالف العربي عن مجموع ما تم تنفيذه من أهداف استهدفت مواقع لمسلحي جماعة "أنصار الله الحوثية" في مأرب والجوف والتي بلغت 40 عملية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف التحالف في بيان اليوم السبت، أنه تم تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 "عنصرا إرهابيا"، كما تم تنفيذ عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
ونشر التحالف لقطات فيديو من عمليات الاستهداف.
#فيديو | #التحالف ينشر لقطات فيديو من عمليات الاستهداف.#واس_عامhttps://t.co/QWRNAPMNLtpic.twitter.com/c7EA4Ni1L3— واس العام (@SPAregions) December 25, 2021
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