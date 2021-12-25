توتر بين الكاظمي والحشد الشعبي بسبب صورة "أبو مهدي المهندس" (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، أن توترا جديدا شهدته العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي بسبب صورة نائب رئيس الحشد السابق "أبو مهدي المهندس".

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وذكر مراسلنا، أن المئات من عناصر وأتباع الحشد تظاهروا الليلة الماضية في بغداد لمنع إزالة صورة المهندس التي علقت في ساحة الفردوس وسط بغداد.

وأضاف، أن عناصر الحشد وأتباعه تظاهروا في ساحة الفردوس وأمام بوابة المنطقة الخضراء، ورفعوا شعارات تندد وتهدد الكاظمي بسبب ما قالوا إنها "أوامره لإزالة صورة المهندس".

وأشار مراسلنا، إلى أن القوات الأمنية حاولت تهدئة الأوضاع ومنع عناصر وأتباع الحشد من تصعيد الموقف، خاصة وأنهم كانوا يحملون أسلحة نارية.

وقبل أيام علقت صورة "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي اغتيل مع قائد فيلق القدس الإيراني مطلع العام الماضي، في ساحة الفردوس وسط بغداد، وهي ذات الساحة التي أسقط فيها تمثال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في التاسع من أبريل 2003.

المصدر: RT