"قسد" تعتقل أحد أخطر قادة "داعش"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اعتقال "أحد أخطر أمراء داعش"، الذي شارك في الكثير من الهجمات، بما فيها الهجوم على (كوباني) عين العرب عام 2014.

وكتب مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فرهاد شامي، في تغريدة بموقع تويتر: "تعلن قواتنا عن اعتقال أحد أخطر أمراء داعش الذي شارك في الكثير من الهجمات، بما فيها الهجوم على كوباني عام 2014 وارتكب الكثير من المجازر بحق أهلنا بجميع مكوناتهم في شمال وشرق سوريا".

وأضاف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في تغريدته، أنه سيتم نشر اعترافاته في وقت لاحق.

في هذا اليوم المبارك، تعلن قواتنا #SDF عن اعتقال أحد أخطر أمراء داعش الذي شارك في الكثير من الهجمات، بما فيها الهجوم على كوباني عام ٢٠١٤ وارتكب الكثير من المجازر بحق أهلنا بجميع مكوناتهم في شمال وشرق سوريا.

سينشر المركز الإعلامي ل #SDF اعترافاته في فترة لاحقة.

عيد ميلاد سعيد. — Farhad Shami (@farhad_shami) December 25, 2021

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية اعلنت مؤخرا عن تصديها لهجوم بري تركي على قرية "أم الكيف"، واشتبكت مع القوات المهاجمة بمواجهات "عنيفة" على محيط القرية.

المصدر: rudaw.net