مصر تسجل 811 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 811 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة يوم الجمعة، مقابل 883 إصابة و10 وفيات في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 379654 من ضمنهم 315896 حالة تم شفاؤها، و 21546 حالة وفاة".

المصدر: وكالات