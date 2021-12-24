انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في اليمن خلال أسبوع

قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن الجمعة إن أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المنصرم.

وذكرت اللجنة التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا في بيان أنها سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال الأسبوع المنصرم وثماني حالات وفاة بالفيروس، معظمها في محافظة حضرموت في الشرق، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الجائحة، وذلك بالمقارنة مع 36 إصابة و12 وفاة في الأسبوع السابق.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في جنوب البلاد وشرقها ارتفع إلى 10109 إصابات، منها 7002 حالة تم شفاؤها، و 1125 حالة نشطة. وبلغ إجمالي الوفيات 1982 حالة، وذلك بالمقارنة مع 10092 إصابة، و 1974 وفاة في الأسبوع السابق.

ويشهد اليمن منذ مطلع أغسطس موجة ثالثة من الوباء في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد مما يلقي بأعباء إضافية على النظام الصحي الذي تمزق تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي ثم انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

المصدر: وكالات