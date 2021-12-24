الصحة المصرية تكشف عن إجمالي ما تم توريده من لقاحات ضد كورونا إلى البلاد

قالت وزارة الصحة والسكان في مصر إن إجمالي ما تم توريده من لقاحات سبوتنيك-V، وأسترازينيكا، وسينوفاك، وسينوفارم، وجونسون آند جونسون، وفايزر بيونتيك، وموديرنا بلغ أكثر من 116.8 جرعة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أنه جرى اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية المضادة لفيروس كورونا لمن تخلف عنها، وذلك من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، والتي أسفرت عن منحها لحوالي 344956 شخصا منذ إطلاق الخدمة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وكانت وزارة الصحة المصرية سجلت 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة أمس الخميس، وتشير الأرقام المسجلة إلى استقرار في الإصابات وتراجع في الوفيات، مقابل يوم الأربعاء الذي رصدت فيه 879 إصابة و43 وفاة.

المصدر: "اليوم السابع"