بيان من خامنئي بشأن وفاة سفير إيران لدى صنعاء

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بيانا بمناسبة وفاة سفير طهران لدى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقدم خامنئي، في البيان الذي نشرته اليوم الخميس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، التعازي والتهاني إلى أهالي السفير الراحل حسن ايرلو الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال إن "سجل الشهيد المشرف يتجسد في مجموعة نضالاته السياسية والدبلوماسية وأنشطته الاجتماعية".

وكانت إيران قد حملت السعودية المسؤولة عن التأخر في السماح بنقل سفيرها المصاب بكورونا من صنعاء.

المصدر: "إرنا"