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مرشحون للرئاسة الليبية يرحبون بموعد الانتخابات الجديد الصادر عن المفوضية

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مرشحون للرئاسة الليبية يرحبون بموعد الانتخابات الجديد الصادر عن المفوضية
Globallookpress
علم ليبيا
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أعرب عدد من مرشحي انتخابات الرئاسة الليبية عن ترحيبهم باعتماد المفوضية العليا للانتخابات تاريخ الـ24 من يناير المقبل موعدا نهائيا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وشدد المرشحون في بيان لهم عقب اجتماعهم في جودائم بالزاوية على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها.

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وأشاروا إلى أن صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، مشددين على احترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في المسار الانتخابي واختيار من يمثله.

وطالبوا المفوضية بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع ما يمكن.

واستنكروا تعطيل الانتخابات الذي وصفوه بـ"غير المبرر"، مؤكدين ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير القابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف.

ورحبوا بتاريخ 24 من يناير 2022، الصادر عن المفوضية كموعد نهائي للبدء بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأكدوا وقوفهم مع إرادة الشعب الليبي، معلنين رفضهم التام الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة.

وأعربوا عن أملهم بأن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الليبيين، مطالبين الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية، واحترام إرادة الليبيين ودعمها وعدم الانتقائية في التعامل مع المرشحين.

المصدر: "218TV" 

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