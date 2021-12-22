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الكويت: رصد 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

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الكويت: رصد 12 إصابة جديدة بمتحور
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" وافدة من أوروبا، وإخضاع جميع المصابين للعزل الصحي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، ضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي للقادمين من خارج البلاد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام، والالتزام في تطبيق كافة سبل الوقاية الأخرى، والتي من أهمها استكمال تطعيمات كوفيد-19، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19، وتجنب التجمعات غير الآمنة، ومواظبة تطهير اليدين، والالتزام في تطبيق مسافات آمنة بين الآخرين، مشددا على ضرورة الحرص على تلقي التطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية.

كما أكد ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره لحالات الضرورة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية.

المصدر: صحيفة "الراي"



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