مصر.. الكشف عن سبب تنحي قاضي محاكمة رجل الأعمال ونائب الجن والعفاريت

كشفت مصادر، سبب تنحي المستشار عبد السلام يونس عن نظر قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها كل من رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين البرلماني السابق الشهير بـ "نائب الجن والعفاريت".

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ولم تنعقد جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، وباقي المتهمين في قضية الآثار الكبرى، اليوم، بمحكمة التجمع الخامس؛ بسبب تنحي هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس عبد الفتاح؛ لاستشعارها الحرج، حيث أكدت المصادر أن سبب التنحي؛ هو التحاق أحد أقارب القاضي، للدراسة في جامعة سيناء، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، المتهم الثاني في تلك القضية.

وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف؛ لتحديد دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين فيها، وعددهم 23- بينهم 2 هاربان.

وحدد القانون المصري أسباب وملابسات تنحي القاضي عن نظر القضايا لاستشعاره الحرج، حيث وضع عدة أسباب، من بينها إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًّا عليه أو قيِّمًا أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى، إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو مُحكِّمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.

وأجازت المادة 150 من القانون للقاضي دون طلب رده إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية الآثار الكبرى، اتهامات بـ: إدارة عصابة كبرى لتهريب الآثار، وإتلاف بعض الآثار المنقولة؛ بفصل جزء منها عمدًا، بهدف تسهيل عمليات نقلها وتهريبها إلى خارج البلاد.

المصدر: القاهرة 24