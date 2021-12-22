لافرينتيف: روسيا وتركيا وإيران اتفقت على وضع حد لنشاط خلايا "داعش" في سوريا

أعلن مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن روسيا وتركيا وإيران قررت اتخاذ كل الإجراءات بهدف سحق خلايا "داعش" بسوريا، والتي تصاعد نشاطها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة السابعة للمحادثات بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان اليوم الأربعاء: مع تقيمنا الإيجابي عموما لتطور الأوضاع في سوريا من حيث مدى استقرارها، لفتنا الانتباه إلى حقيقة أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا لنشاط خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش بالدرجة الأولى".

وأضاف: "في الأشهر الماضية تزايد هذا الانشاط إلى نطاق لا يمكن قبوله، حيث يتعرض ممثلو الهيئات الأمنية والسلطات الشرعية وكذلك المسلحون السابقون الذين تمت تسوية أوضاعهم، لعمليات إرهابية على أساس يومي تقريبا".

وقال الدبلوماسي الروسي: "اتفقنا على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة من أجل وضع حد لهذا (الفلتان) ووقف التجاوزات التي يرتكبها المتطرفون".