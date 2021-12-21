مصر: بعض طبعات المصحف تتضمن على جانبيها تذكيرات تنتمي للفكر المتطرف

قال النائب محمد سليم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المصري، إن هناك طبعات من المصحف القرآني تتضمن على جانبيها تذكيرات تنتمي للفكر المتطرف، وتفسير الآيات القرآنية بما لا تتحمله.

وأشار إلى أن "التفسير قد لا يكون منطبقا على الآية القرآنية، أو يعتمد على أهواء ومعتقدات المفسر نفسه"، مبينا أن "هذه التذكيرات وضعها شيوخ غير مصريين، وأن بعض المواطنين يستحضرونها من الخارج أثناء رجوعهم من السفر، بما يؤدي إلى ملء العقول بهذ الأفكار".

وأكد أن "هذا الأمر كان محل اهتمام من اللجنة التي رأت ضرورة أن يكون هناك إصدار من الأزهر الشريف لمصحف ورقي وإلكتروني، مزود بتفسير مختصر على هوامش الصفحات يوجه للأفكار الصحيحة والمنضبطة"، مشددا على أن "الإسلام هو دين الوسطية، وأن كل ما يصدر في إطار غير وسطي فهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا".

وكانت اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، قد ناقشت الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة، بشأن إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم القرآن بأسلوب عصري يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، وذلك لمواجهة التطرف.

المصدر: "الشروق"