الحكومة العراقية ترصد 5 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية

رصد مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء 5 ملايين دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية، دعما للشعب الفلسطيني.

ووفقا لقرارات المجلس اليوم، فإنه خصص مبلغ 7.5 مليار دينار عراقي (5 ملايين دولار أمريكي) للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية.

وحسب ما جاء في قرارات المجلس، فإن هذه المساعدة جاءت "دعما لشعبنا الفلسطيني، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021".

وأشار المجلس إلى أنها ستدفع من خلال وزارة الخارجية.

المصدر: RT