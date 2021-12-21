مصر.. توقيف مواطن حاول حقن قاتل شقيقه في قاعة المحكمة بماء حارق

تمكن حرس محكمة الإسكندرية من منع رجل من حقن قاتل شقيقه بماء حارق في قاعة المحكمة.

وتبين بالفحص أنه أثناء عرض المسجون على محكمة الجنايات، حاول شقيق القتيل الذي كان بصحبة والده الاعتداء على المسجون وطعنه في ظهره بحقنة بداخلها ماء حارق، إلا أن القوة الأمنية المكلفة بتأمين القاعة تمكنت من إلقاء القبض عليه وشل حركته كما ألقى القبض على والده الذي كان متواجد بالقاعة.

وكشفت التحقيقات، أنه حاول التخلص من قاتل شقيقه بعد علمه بقيام المحكمة بعرضه على مستشفى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية، فأعد حقنة بها ماء، وحاول طعن المتهم وإفراغها داخله بغرض القضاء عليه.

المصدر: "أخبار اليوم"