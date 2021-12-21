إعلام إسرائيلي: الجيش يطلق النار باتجاه سيارة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس غرب جنين

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه سيارة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس قرب حاجز دوتان غرب جنين.

وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى أن السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولة تنفيذ عملية الدهس احترقت، ويصعب إخراج السائق منها.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أمس الاثنين أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجنوده تخفف قيود إطلاقهم النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، حتى بعد توقفهم عن إلقاء الحجارة، وأثناء انسحابهم من المكان.

وأشارت إلى أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش في الضفة.

وتابعت أن التعليمات تنص على "وجوب إطلاق النار في منطقة القتال".

المصدر: RT