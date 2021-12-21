إسرائيل تمدد قرار منع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر إضافية

مددت السلطات الإسرائيلية قرار منع خطيب المسجد الأقصى في القدس الشيخ عكرمة صبري من السفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية أربعة أشهر إضافية.

وقال مكتب الشيخ صبري في بيان له إن "ما تسمى وزيرة الداخلية في السلطة المحتلة أصدرت قرارا يقضي بمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج البلاد لمدة 4 أشهر أخرى تنتهي في 29 مارس 2022".

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وأضاف: "هذا القرار هو الثالث على التوالي الذي يمنع فيه الشيخ من السفر"، حيث صدر القرار لأول مرة في مارس 2021.

ووصف صبري (82 عاما) القرار الإسرائيلي بحقه بأنه "ظالم وجائر وغير مبرر، ويتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والاتفاقات والقوانين الدولية".

وأضاف: "البدائل متوفرة من خلال التواصل الاجتماعي بطرقه المتعددة والمتنوعة مع جميع دول العالم".

المصدر: "قدس برس"