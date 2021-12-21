 
مباشر

إسرائيل تمدد قرار منع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر إضافية

أخبار العالم العربي

إسرائيل تمدد قرار منع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر إضافية
Reuters AMMAR AWAD
المسجد الأقصى في القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0fc

مددت السلطات الإسرائيلية قرار منع خطيب المسجد الأقصى في القدس الشيخ عكرمة صبري من السفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية أربعة أشهر إضافية.

وقال مكتب الشيخ صبري في بيان له إن "ما تسمى وزيرة الداخلية في السلطة المحتلة أصدرت قرارا يقضي بمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج البلاد لمدة 4 أشهر أخرى تنتهي في 29 مارس 2022".

إقرأ المزيد
خطيب الأقصى يدعو الفلسطينيين للتوجه إلى المسجد لصد أي إجراء متوقع من الإسرائيليين
خطيب الأقصى يدعو الفلسطينيين للتوجه إلى المسجد لصد أي إجراء متوقع من الإسرائيليين

وأضاف: "هذا القرار هو الثالث على التوالي الذي يمنع فيه الشيخ من السفر"، حيث صدر القرار لأول مرة في مارس 2021.

ووصف صبري (82 عاما) القرار الإسرائيلي بحقه بأنه "ظالم وجائر وغير مبرر، ويتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والاتفاقات والقوانين الدولية".

وأضاف: "البدائل متوفرة من خلال التواصل الاجتماعي بطرقه المتعددة والمتنوعة مع جميع دول العالم".

المصدر: "قدس برس" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا