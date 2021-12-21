بسبب فيديو عن أحد رجال الأمن.. أربعة أشهر سجنا بحق ناشطة تونسية

قضت محكمة تونسية بسجن الناشطة مريم البريبري 4 أشهر إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 500 دينار، بتهمة الإساءة إلى موظف عام بعدما نشرت فيديو يتضمن اعتداء أحد الأمنيين على تونسي.

ونشرت البريبدي عبر صفحتها في "فيسبوك" أن المحكمة الابتدائية في صفاقس أصدرت ذلك الحكم، وأوضحت أنها ستقوم باستئنافه، ووصفته بأنه "غير قانوني".

وتعود القضية إلى ما يزيد على العام، إذ أحيلت البريبري إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بصفاقس، وذلك إثر نشرها لفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد رجال الأمن يعنّف أحد التونسيين.

ووجهت إليها تهمة الإساءة إلى موظف عام عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية