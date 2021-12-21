الملك عبد الله الثاني يتسلم وسام "القائد" (صورة)

تسلم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وسام "القائد"، من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الديوان الملكي الهاشمي صورة للملك عبد الله أثناء تسلم الوسام، وأوضح قائلا: "جلالة الملك عبدالله الثاني يتسلم وسام القائد من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لجهود جلالته في خدمة القضايا العربية".

جلالة الملك عبدالله الثاني يتسلم وسام القائد من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لجهود جلالته في خدمة القضايا العربية #الأردنpic.twitter.com/7jQ8Vd26ar — RHC (@RHCJO) December 21, 2021

المصدر: RT