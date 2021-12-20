مندوب سوريا: ممارسات الاحتلال التركي سبب رئيسي لتعقيدات الوضع الإنساني في البلاد
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ ـ (سانا، الأمم المتحدة)
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قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن ممارسات الاحتلال التركي وجرائمه ورعايته التنظيمات الإرهابية، سبب رئيسي للتعقيدات المتصلة بالوضع الإنساني في سوريا.
وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن بلاده "تواصل تقديم التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة لتطبيق القرار 2585، في مقابل عرقلته من قبل النظام التركي وأدواته الإرهابية في إدلب".
وطالب المندوب السوري بضرورة إغلاق مخيم الركبان الذي قال إنه "سيء السمعة، لا هدف له إلا زيادة معاناة المواطنين السوريين ودعم التنظيمات الإرهابية من قبل الاحتلال الأمريكي".
المصدر: "سانا"
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