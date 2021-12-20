المغرب يلغي احتفالات رأس السنة في إطار قيود كورونا
Sputnik
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قررت الحكومة المغربية إلغاء الاحتفالات برأس السنة لهذا العام، في إطار جملة من تدابير أعلنت الحكومة عنها للوقاية من كورونا.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة قررت أيضا فرض حظر للتجول من الساعة 12 ليلا ليلة رأس السنة، إلى الساعة 6 صباحا، كتدبير احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوكالة إن الحكومة قررت اتخاذ تلك التدابير "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد".
المصدر: "رويترز" + وكالة المغرب العربي للأنباء
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