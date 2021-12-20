تعرض ضابط إسرائيلي للطعن في سجن نفحة

ذكرت هيئة الأسرى الفلسطينية أن ضابطا إسرائيليا يعمل في سجن نفحة تعرض للطعن مساء الاثنين، في أعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الأسرى والأسيرات خلال الأيام الماضية.

وأشارت الهيئة إلى وجود توتر شديد في كافه السجون وحالة استنفار في صفوف الأسرى، مشددة على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة.

من جهتها، أكدت تقارير عبرية تعرض أحد ضباط إدارة السجون الإسرائيلية للطعن في سجن نفحة.

وقال موقع صحيفة "معاريف" إن وحدات من الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى سجن نفحة، بعد بلاغ عن وقوع حادثة أمنية داخل السجن.

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من إعلان مؤسسات الأسرى أن الأسرى الإداريين قرروا مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدءا من مطلع الشهر المقبل، بشكل شامل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية