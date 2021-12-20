نائب أردني: خنازير من إسرائيل تدمر الأغوار

وجه النائب الأردني صالح العرموطي أسئلة نيابية إلى وزير الزراعة خالد حنيفات، حول أسباب منع المزارعين بالمناطق الحدودية من صيد قطعان الخنازير التي تدخل الى أراضي الأردن من إسرائيل.

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وقال العرموطي إن قطعان الخنازير زادت من هموم المزارعين وتخوفاتهم بعد أن ألحقت أضرارا كبيرة في المحاصيل ودمرت مزارعهم.

وسأل العرموطي ما إذ كانت هناك آلية معينة تقوم بها وزارة الزراعة لحماية المحاصيل والمزارعين من اعتداءات الخنازير بعد أن قامت هذه القطعان بأكل المحصول قبل نضوجه وخاصة الخضرية والحمضيات والنخيل، حيث أن هذه الخنازير تتغذى وتدمر محاصيل البطاطا والذرة والكوسا والبندورة، إضافة الى عبثها بالمعدات الزراعية وحفر الأرض في مناطق الأغوار.

كما سأل النائب وزارة الزراعة حول علمها بأن إسرائيل تقوم بافتعال الحرائق، والإجراءات القانونية بحق إسرائيل لوقف هذه الممارسات، وتكثيف التقارير الإعلامية بشكل دوري ومستمر وبثها عبر وسائل الإعلام وفضح سياسات العدو في جميع المحافل، متسائلا: هل قام أي وزير أو مسؤول بتفقد هذه المناطق المنكوبة، أو لقاء المزارعين وتقدير الأضرار لمعالجة هذه القضايا؟

المصدر: عمون