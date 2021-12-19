التحالف العربي يوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تنفيذ ضربات جوية طالت أهدافا عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" إنه استجابة للتهديد تم تنفيذ ضربات جوية على "أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء.

إقرأ المزيد

وأضاف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

المصدر: "واس"