التحالف العربي يوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء
Reuters AHMED YOSRI
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تنفيذ ضربات جوية طالت أهدافا عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية.
وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" إنه استجابة للتهديد تم تنفيذ ضربات جوية على "أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء.
وأضاف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
#عاجل#التحالف: استجابة للتهديد ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 19, 2021
المصدر: "واس"
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