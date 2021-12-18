سوداني يزوج ابنه القاصر احتجاجا على تعليق التعليم في المدارس - صورة

عبّر مواطن سوداني عن غضبه من القرارات المتكررة لتعطيل العام الدراسي في البلاد بسبب الأحداث السياسية وجائحة كورونا بطريقة فريدة من نوعها، واقتنص الفرصة لتزويج ابنه.

وأثار هذا الزواج موجة من الجدل والدهشة على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى الحدث آلاف التعليقات المؤيدة والمنتقدة.

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وأشارت الأنباء المتداولة إلى أن أحد المواطنين في السودان من قرية أبو دليق شرقي الخرطوم، على تزويج ابنه الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي، وأضافت أن "نظرا لتكرار تعطيل المدارس في الآونة الأخيرة".

المصدر: "الراكوبة"