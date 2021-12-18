تونس.. السجن 10 سنوات لداعشي خطط لطعن جاره

أيدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس حكما ابتدائيا قضى بالسجن 10 أعوام و5 أعوام أخرى مراقبة إدارية، على داعشي خطط لطعن جاره الذي يعمل رجل أمن.

وجاء في أوراق ملف القضية أن "شقيق المتهم القاطن بإحدى معتمديات الوسط هو الذي كشف عن تورطه في التخطيط لطعن عون الأمن"، مضيفا بأنه "تفطن إلى أن شقيقه يتعمد كل يوم رصد تحركات أحد جيرانهم، وهو عون أمن يعمل بأحد الأقاليم الأمنية القريبة منهم، كما علم أنه يحمل معه سكينا خلال رصد الأمني".

وأفادت محاضر التحقيق بأن "أعوان وحدة أمنية مختصة نصبوا كمينا للمتهم أسفر عن ضبطه، حيث اعترف بأنه بايع تنظيم (داعش) وتواصل مع قيادات للتنظيم في سوريا ومن بينهم تونسيين، وتم تكليفه بتنفيذ عملية إرهابية فخطط لطعن جاره الأمني بعد رصد تحركاته".

المصدر: "موزاييك"