عبد الملك الحوثي: نقبل السلام ونرفض الاستسلام

قال زعيم "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن مسؤوليتهم كبيرة في مواصلة المشوار بكل جد، وأنهم يحملون الراية بكل ثبات، ويقبلون السلام ولا يرضون بالاستسلام.

وأضاف الحوثي في كلمته بمناسبة سنوية الشهيد يوم السبت: "بكل اطمئنان، نحن في موقف الحق، وهذه نعمة عظيمة، ونحن في موقف يكتب لنا عند الله فيه كل ما نعمله ونتحركه ونعانيه".

وتابع: "جرائم تحالف العدوان في اليمن تمثل وصمة عار بنظر كل المجتمع البشري"، مضيفا: "كل الناس يقولون إن العدوان على اليمن حرب كارثية ومأساوية لا تتسم بأدنى معايير الإنسانية والقيم والأخلاق".

وصرح بأن التحالف استهدف الناس في أفراحهم وأحزانهم ومصالحهم إضافة للحصار والتجويع، مردفا قوله: "نحن في العام السابع وهم يستمرون في عدوانهم وحصارهم، ونحن في الموقف المشروع قرآنيا وفي كل القوانين الدولية بالتصدي للعدوان".

وأضاف: "نحن نقبل السلام ولا نقبل الاستسلام، ولتحقيق ذلك عليهم أن يوقفوا عدوانهم ويرفعوا حصارهم وينهوا احتلالهم"، مشيرا إلى أن الشعب اليمني ليس عدوانيا.

وأكد زعيم "أنصار الله" اليمنية في كلمته أنهم لن يقبلوا بصفقات ومساومات يبقى فيها الحصار الخانق على الشعب ويبقى فيه اليمن مستباحا ويستمر به التدخل في شؤون شعبه.

المصدر: RT