قائد عسكري عراقي يعلن لـRT تحصين 80% من الحدود مع سوريا

أعلن الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تحصين 80% من الحدود مع سوريا.

وقال الشمري لـRT، إن "الحدود مع سوريا حصنت بنسبة 80%، والقوات العراقية تعمل على تحصينها 100% لمنع أي عمليات تسلل للإرهابيين أو المهربين".

وأضاف، أن "الحدود مؤمنة من خلال القوات المتواجدة فيها والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة والخنادق التي حفرت".

وفي وقت سابق، أكد الفريق الركن حامد الحسيني، قائد قيادة حرس الحدود العراقية، السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا.

المصدر: RT