مقتل 14 جنديا سودانيا بهجوم للحوثيين في اليمن

أعلنت مصادر عسكرية يمنية الجمعة مقتل 14 جنديا سودانيا بهجوم للحوثيين على مواقع تابعة للتحالف في مديرية حرض بمحافظة حجة على حدود السعودية.

وقدرت الأمم المتحدة أن تتسبب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الحالي بمقتل 377 ألف شخص بعد سبع سنوات على اندلاعها، بينهم 227 ألفا قضوا لأسباب غير مباشرة للنزاع مثل نقص المياه والجوع والأمراض.

كما أدت الحرب لنزوح ملايين الأشخاص ودفعت بأكثر من 80% من السكان البالغ عددهم حوالى 30 مليونا للاعتماد على المساعدات الدولية.

المصدر: أ ف ب