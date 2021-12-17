تقرير: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة الحربية

كشفت مصادر إسرائيلية لموقع "شيبارد ميديا" المتخصص في أخبار الدفاع، أن إسرائيل والمغرب اتفقا على إنشاء مصنعين في أراضي المملكة متخصصين في صناعة الطائرات المسيرة الحربية.

وأوضحت المصادر أن المصنعين سيكون أحدهما بشمال شرق المغرب والآخر بجنوبه، وأن المسيرات التي سيتم تصنيعها، سينصب التركيز فيها على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد.

وأشارت المصادر إلى أن اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين إسرائيل والمغرب لن ينحصر في هذين المصنعين فقط، بل يتضمن أيضا نقل التكنولوجية الحربية الإسرائيلية إلى المغرب للتصنيع في مرحلة تلي حصول المغرب على عدد من المعدات والآليات الحربية الإسرائيلية المتعلقة بالدفاع والهجوم معا.

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وأشار موقع "شيبارد ميديا" إلى تسلم المغرب مؤخرا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة الحربية والتي تنتمي إلى نظام "Skylock Dome" الدفاعي الإسرائيلي.

ويتعلق التعاون في المجال العسكري بين البلدين بالحصول على نظام صواريخ أرض – جو متوسط المدى من طراز "باراك 8" المصمم لمواجهة أي نوع من التهديدات المحمولة جوا (طائرات، مروحيات، صواريخ مضادة للسفن، طائرات المسيرة، صواريخ الرحلات البحرية والطائرات المقاتلة).

وحسب مصدر صناعي مغربي مطلع، فإن "اتفاقية شراء نظام باراك 8 تتماشى مع طموحات المملكة في نقل التكنولوجيا، حيث اشترت الأخيرة ترخيصا لتصنيع ذخيرة لنظام الدفاع الجوي".

المصدر: i24News