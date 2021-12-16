مصر.. 31 وفاة و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، مقابل 879 إصابة و48 وفاة الأربعاء.

وقال حسام عبد الغفار متحدث الوزارة إن إجمالي المصابين في مصر بلغ حتى الخميس 372599.

وصرح بأن بين المصابين 310049 حالة تم شفاؤها، و21234 وفاة.

المصدر: RT